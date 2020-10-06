Зеленский продлил запрет на взыскание имущества по валютным кредитам

Валютный кредит. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/n144758-zelenskiy-prodlil-zapret-na-vzyskanie-imuschestva-po-valutnym-kreditam.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон № 895-IX, предусматривающий продление моратория на взыскание имущества граждан Украины в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

Причинами такого решения называют обесценивание национальной валюты, которое продолжается с 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этим документом действие моратория продляется до 21 апреля 2021 года. Запрет устанавливается на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного строительства.

Также мораторий распространяется на принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте. Мораторий также устанавливает запрет кредитным учреждениям уступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Теперь закон будет способствовать защите имущественных прав украинцев, учитывая ухудшение их финансового положения из-за эпидемии коронавируса и карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что мораторий на взыскание имущества, представленного в качестве обеспечения валютных кредитов, продлили в Раде. В зале нашлось 297 голосов за продление моратория.