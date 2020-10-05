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Ракурс
Заражені коронавірусом гравці «Шахтаря» зіграли проти «Десни», фото — Шахтар

Заражені коронавірусом гравці «Шахтаря» зіграли проти «Десни»

5 жов 2020, 11:24
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Коронавірус не йде з футболу. Новий спалах стався у донецькому «Шахтарі». Гравці національної збірної України воротар Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко здали позитивний тест на коронавірус.

Прес-служба ФК «Шахтар» повідомила про це 4 жовтня через годину після закінчення матчу Прем'єр-ліги у Чернігові, де «гірники» вирвали нічию 2:2 на останніх хвилинах матчу проти «Десни».

В клубі зазначили, що ПЛР-тести футболісти і персонал команди здали напередодні від’їзду до розташування національної збірної. Крім Пятова і Степаненка, позитивні тести здали й двоє співробітників персоналу команди.


«Шахтар» у повному складі пішов на самоізоляцію, доки всі гравці та персонал не здадуть додаткові тести.

Наразі в чемпіонаті України триватиме двотижнева пауза, але хвороба Степаненка і П’ятова істотно ускладнить ситуацію для головного тренера збірної Андрія Шевченка. У середу, 7 жовтня, збірна зіграє у Парижі товариський матч проти Франції, а 10 та 13 жовтня — проти Німеччини та Іспанії в Лізі націй.

Джерело: Ракурс


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