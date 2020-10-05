Вбивство Шеремета — поліція розповіла про нову версію

https://racurs.ua/ua/n144688-vbyvstvo-sheremeta-policiya-rozpovila-pro-novu-versiu.html

Ракурс

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Нацполіція перевіряла ще одну версію. Йдеться про причетність до вбивства бізнес-партнера розшукуваного екс-міністра Олександра Клименка Максима Зотова, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Ця версія перевірялася. І навіть перевірялася ще на перших етапах розслідування смерті Шеремета, — повідомив інтерв’ю «РБК-Україна» очільник Нацполіції України Ігор Клименко.

Він додав, що оскільки справа Шеремета перебуває в суді, то правоохоронці не мають права коментувати цю версію.

Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста. Також суд визначив склад присяжних у цій справі.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. Торік поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Президент Володимир Зеленський був присутній на брифінгу поліції щодо розкриття справи.

Антоненко, Дугарь та Кузьменко провини не визнають і не розуміють, в чому їх звинувачують. Кузьменко стверджує, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура.

Наступне засідання суду розпочнеться 8 жовтня о 14.30.