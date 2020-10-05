Убийство Шеремета — полиция рассказала о новой версии

https://racurs.ua/n144688-ubiystvo-sheremeta-policiya-rasskazala-o-novoy-versii.html

Ракурс

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Нацполиция проверяла еще одну версию. Речь идет о причастности к убийству бизнес-партнера экс-министра времен Януковича Александра Клименко Максима Зотова, о чем ранее сообщали СМИ.

Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета, — сообщил интервью «РБК-Украина» глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Он добавил, что поскольку дело Шеремета находится в суде, то правоохранители не имеют права комментировать эту версию.

Напомним, 28 сентября прокуратура объявила обвинительный акт по делу об убийстве журналиста. Также суд определил состав присяжных по этому делу.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. В прошлом году полиция задержала подозреваемых в совершении убийства журналиста — ветерана Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Президент Владимир Зеленский присутствовал на брифинге полиции, посвященном раскрытию дела.

Антоненко, Дугарь и Кузьменко вины не признают и не понимают, в чем их обвиняют. Кузьменко утверждает, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура.

Следующее заседание суда начнется 8 октября в 14.30.