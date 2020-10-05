Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n144687-produkty-za-golos-na-vyborah-predlagal-kandidat-v-mery-na-luganschine-foto.html

Ракурс

Подкуп избирателей разоблачила полиция на Луганщине. Один из кандидатов на должность городского головы Кременной обменивал голос з себя на продуктовые наборы.

Силовики приехали в один из магазинов города 4 октября. В нем нашли в пакетах продуктовые наборы и списки избирателей. Полиция считает, что это указывает на организацию схемы по скупке голосов. Впрочем, название партии и кандидата, который таким образом намеревался увеличить свою поддержку, не разглашают.

Полиция установила свидетелей происшествия и лиц, которые уже успели получить продукты. Сейчас ищут лиц, причастных к схеме подкупа избирателей.

Полиция открыла производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.