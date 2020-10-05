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Ракурс
Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине, фото — Нацполиция

Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине (ФОТО)

5 окт 2020, 10:55
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Подкуп избирателей разоблачила полиция на Луганщине. Один из кандидатов на должность городского головы Кременной обменивал голос з себя на продуктовые наборы.

Силовики приехали в один из магазинов города 4 октября. В нем нашли в пакетах продуктовые наборы и списки избирателей. Полиция считает, что это указывает на организацию схемы по скупке голосов. Впрочем, название партии и кандидата, который таким образом намеревался увеличить свою поддержку, не разглашают.

Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине, фото — Нацполиция

Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине, фото — Нацполиция

Полиция установила свидетелей происшествия и лиц, которые уже успели получить продукты. Сейчас ищут лиц, причастных к схеме подкупа избирателей.

Полиция открыла производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.


Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине, фото — Нацполиция

Продукты за голос на выборах предлагал кандидат в мэры на Луганщине, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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