Харчі за голос пропонував кандидат у мери на Луганщині, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n144687-harchi-za-golos-proponuvav-vyborcyam-kandydat-u-mery-na-luganschyni-foto.html

Ракурс

Підкуп виборців викрила поліція на Луганщині. Один з кандидатів на посаду міського голови Кремінної обмінював голос за нього на продуктові набори.

Силовики завітали в один з магазинів міста 4 жовтня. У ньому знайшли в торбинках продуктові набори і списки виборців. Поліція вважає, що це вказує на організацію схеми зі скупки голосів. Утім, назву партії та кандидата, який в такий спосіб мав намір збільшити свою підтримку, не розголошують.

Поліція встановила свідків події і осіб, які вже встигли отримати продукти. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми підкупу виборців осіб.

Поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк строк від п’яти до семи років.