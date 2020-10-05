Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Харчі за голос пропонував кандидат у мери на Луганщині, фото — Нацполіція

Харчі за голос пропонував виборцям кандидат у мери на Луганщині (ФОТО)

5 жов 2020, 10:55
999

Підкуп виборців викрила поліція на Луганщині. Один з кандидатів на посаду міського голови Кремінної обмінював голос за нього на продуктові набори.

Силовики завітали в один з магазинів міста 4 жовтня. У ньому знайшли в торбинках продуктові набори і списки виборців. Поліція вважає, що це вказує на організацію схеми зі скупки голосів. Утім, назву партії та кандидата, який в такий спосіб мав намір збільшити свою підтримку, не розголошують.

Харчі за голос пропонував кандидат у мери на Луганщині, фото — Нацполіція

Поліція встановила свідків події і осіб, які вже встигли отримати продукти. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми підкупу виборців осіб.

Поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) КК України.

Харчі за голос пропонував кандидат у мери на Луганщині, фото — Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк строк від п’яти до семи років.


Харчі за голос пропонував кандидат у мери на Луганщині, фото — Нацполіція

Харчі за голос пропонував кандидат у мери на Луганщині, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів