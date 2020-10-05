Зараженные коронавирусом игроки «Шахтера» сыграли против «Десны», фото — ФК Шахтер

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Ракурс

Коронавирус не уходит из футбола. Новая вспышка произошла в донецком «Шахтере». Игроки национальной сборной Украины вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко сдали положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба ФК «Шахтер» сообщила о этом 4 октября через час после окончания матча Премьер-лиги в Чернигове, в котором «горняки» вырвали ничью 2:2 на последних минутах матча против «Десны».

В клубе отметили, что ПЦР-тесты футболисты и персонал команды сдали накануне отъезда в расположение национальной сборной. Кроме Пятова и Степаненко. Положительные тесты сдали и двое сотрудников персонала команды.

«Шахтер» в полном составе ушел на самоизоляцию, пока все игроки и персонал не сдадут дополнительные тесты.

Сейчас в чемпионате Украины будет двухнедельная пауза, но болезнь Степаненко и Пятова существенно осложнит ситуацию для главного тренера сборной Андрея Шевченко. В среду, 7 октября, сборная сыграет в Париже товарищеский матч против Франции, а 10 и 13 октября — против Германии и Испании в Лиге наций.