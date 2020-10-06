Вспышка COVID-19 в сборной Украины оставила Шевченко без вратарей, фото — УАФ

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Ракурс

Вспышка коронавируса случилась в сборной Украины по футболу во время выезда во Францию. Главный тренер Андрей Шевченко остался без вратарей.

Как сообщила пресс-служба сборной, результаты ПЦР-тестов, которые 5 октября приняли у игроков в авторизованной УЕФА лаборатории, выявили наличие COVID-19 у трех представителей команды — голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также у шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

У остальных игроков и персонала результаты тестов отрицательные. Инфицированных изолировали в номерах отеля. Остальные футболисты и тренеры готовятся к предматчевой тренировке, которая состоится в Париже вечером.

В распоряжении Шевченко пока остался только один вратарь — «динамовец» Георгий Бущан, ведь ранее стало известно об инфицировании Андрея Пятова. Он вместе с одноклубником из «Шахтера» получил положительный тест на COVID-19 4 октября.

Ранее ушли на самоизоляцию и не полетели во Францию ​​Николай Матвиенко, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

В сообщении говорится, что в условиях серьезных кадровых потерь и пандемии COVID-19 все члены национальной команды постоянно ходят в защитных масках, снимать которые можно только в собственном номере и во время приема пищи. Для уменьшения риска медицинский офицер сборной Максим Бецко приказал игрокам не снимать маски даже во время набора пищи со шведского стола.

Украина планирует сыграть с Францией товарищеский матч в Париже 7 октября, а 10 и 13 октября команда Шевченко встретится со сборными Германии и Испании в Лиге наций.