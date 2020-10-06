"Бэтмен". Фото: The Flow

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«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, новый Джеймс Бонд и «Форсаж 9» перенесли свои премьерные показы из-за коронавируса.

Компания Warner Bros. отсрочила будущие хиты из-за рекордно низких кассовых сборов голливудских новинок во время эпидемии. Об этом сообщает Variety.

Одним из первых перенесли показ очередной 25-й части бондианы. Премьеру картину о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» перенесли с 12 ноября 2020 года на 2 апреля 2021 года. Позже ее перенесли еще раз, поскольку эта дата была занята боевиком «Форсаж 9». Теперь ожидается, что новый «бонд» выйдет 28 мая 2021 года.

Кроме «бонда», под отсрочку премьеры попали:

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, он выйдет 4 марта 2022 года;

«Флэш», выйдет 4 ноября 2022 года;

«Шазам: Ярость богов» выпустят 2 июня 2023 года;

«Черный Адам» — конечная дата премьеры до сих пор не определена;

«Матрица 4» выйдет 22 января 2021.

Также до конца этого года в прокат могут выйти фильмы «Чудо-женщина:1984» с Галь Гадот, премьера которого запланирована на 25 декабря 2020 года, а также «Охотник на монстров» с Милой Йовович, перенесенный на 30 декабря 2020 года. Первый показ фильма Дени Вильнева «Дюна» также перенесли на следующий год.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича оказался среди претендентов на номинацию премии Европейской киноакадемии. Фильм «Атлантида» рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с РФ и возвращения оккупированных территорий.