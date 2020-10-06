7 октября — День Феклы и Всемирный день архитектора

https://racurs.ua/n144787-7-oktyabrya-den-fekly-i-vsemirnyy-den-arhitektora.html

Ракурс

7 октября — 281-й в григорианском календаре. До конца года остается 85 дней. Сегодня отмечается Всемирный день архитектора, Международный день жилья (Всемирный день Хабитат), Международный день врача.

Именины

7 октября день ангела отмечают: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.

Православные христиане чествуют 7 октября память первомученицы Феклы, последовательницы апостола Павла. Вера помогла Фекле перенести все страдания и муки. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и погасил огонь. Феклу не растерзали дикие звери, а покорно облизывали ее ноги. Святая Фекла дожила до 90 лет, исцеляя людей.

7 октября — традиции и обычаи

В народе говорили: «На Феклу ночи темные, а дни лошадиными шагами уменьшаются».

В этот день в древности пели песни и веселились, а в полночь зажигали огонь и начинали молотить. Поручали это дело опытным мужчинам или пожилым людям. В день Феклы женщины пытались хоть немного начать прясть, чтобы в дальнейшем была охоту к этому делу. Селяне копали свеклу и в последний раз собирали боровики. В этот день принято было свадьбу играть. Считалось, что тогда брак будет крепким и счастливым.

Народные приметы 7 октября

Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.

Гром гремит 7 октября — зима будет теплой.

Зима будет теплой и мягкой, если на дубе много желудей.

Зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду;

Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем;

Не желательно отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся;

Нельзя врать, чтобы не навлечь на свой род бедствия.