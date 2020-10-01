Доллар на валютном рынке поднялся до максимума почти за два года. Фото: НБУ

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Ракурс

Официальный курс гривны на 1 октября установил Национальный банк Украины.

Украинская денежная единица снова подешевела. По сравнению с предыдущим днем гривна по отношению к доллару подешевела на 1 коп. Сегодня, 1 октября, курс гривны к доллару составляет 28 грн 31 коп. за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, так сильно гривна не обесценивалась за почти два года. Последний раз выше стоимость доллара была 30 ноября 2018 года — тогда 1 долл. стоил 28 грн 39 коп. падение произошло после того, как в Украине ввели военное положение после атаки россиян на корабельную группу ВМС Украины в Керченском проливе.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 30 сентября этого года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 коп. до 28 грн 33 коп. за 1 долл., а курс покупки до 28 грн 31 коп. за доллар.

Напомним, 28 сентября курс гривны к доллару обновил годовой минимум. В понедельник за один американский доллар пришлось платить 28,27 грн.

Кроме того, аналитики Oxford Есопомісѕ ухудшили прогноз курса гривни до 28,4 грн/долл. в 2021 году из-за вероятности резкого роста инфляции в начале года.