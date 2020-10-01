Долар на валютному ринку піднявся до максимуму майже за два роки. Фото: НБУ

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 1 жовтня встановив Національний банк України.

Українська грошова одиниця знову подешевшала. У порівнянні з попереднім днем гривня у відношенні до долара подешевшала на 1 коп. Сьогодні, 1 жовтня, курс гривні до долара становить 28 грн 31 коп. за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Отже, так сильно гривня не знецінювалася за майже два роки. Востаннє вищою вартість долара була 30 листопада 2018 року — тоді 1 дол. коштував 28 грн 39 коп. падіння сталося після того, як в Україні запровадили військовий стан після атаки росіян на корабельну групу ВМС України в Керченській протоці.

Курс долара на міжбанку станом на 30 вересня цього року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 коп. до 28 грн 33 коп. за 1 дол., а курс купівлі — до 28 грн 31 коп. за долар.

Нагадаємо, 28 вересня курс гривні до долара оновив річний мінімум. У понеділок за один американський долар довелося платити 28,27 грн.

Крім того, аналітики Oxford Eсonomics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 грн/дол. у 2021 році через ймовірність різкого росту інфляції на початку року.