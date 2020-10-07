Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 жовтня. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 7 жовтня 2020 року встановив Національний банк України.

Сьогодні вранці гривня зміцнилася на 4 коп. у відношенні до долара США у порівнянні з попереднім банківським днем. Наразі 1 дол. коштує 28 грн 36 коп. Про це свідчать дані на веб-сторінці Нацбанку.

При цьому курс долара на 6 жовтня становив 28 грн 40 коп. за 1 дол. Таким чином вперше з початку жовтня гривня зміцнилася у відношенні до долара.

На сайті регулятора зазначається, що євро 7 жовтня коштує 33 грн 48 коп., а польський злотий 7 грн 46 коп. Вартість фунту стерлінгів становить 36 грн 75 коп., а за чеську крону потрібно віддати 1 грн 23 коп.

Нагадаємо, 6 жовтня вартість долара в Україні піднялася до максимуму більш ніж за два роки. Вчора 1 дол. коштував 28 грн 40 коп.