Долар продовжує дорожчати. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n144720-kurs-dolara-na-6-jovtnya-znovu-zris-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановив Національний банк України.

У вівторок, 6 жовтня, 1 дол. коштуватиме 28 грн 40 коп. Гривня знецінилася на 6 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем. При цьому курс долара на 5 жовтня становить 28 грн 34 коп. за 1 дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, вартість долара піднялася до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 2 вересня 2018 року — 28,49 грн за дол.

На міжбанку сьогодні вранці курс долара у продажу виріс на 4 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28 грн 41 коп за долар, курс купівлі зріс до 28,39 грн за долар.

Нагадаємо, 1 жовтня курс гривні до долара становив 28 грн 31 коп. за долар. Так сильно гривня не знецінювалася за майже два роки.