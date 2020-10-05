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Ракурс
Долар продовжує дорожчати. Фото: flickr.com

Курс долара на 6 жовтня знову зріс (ІНФОГРАФІКА)

5 жов 2020, 17:49
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Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановив Національний банк України.

У вівторок, 6 жовтня, 1 дол. коштуватиме 28 грн 40 коп. Гривня знецінилася на 6 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем. При цьому курс долара на 5 жовтня становить 28 грн 34 коп. за 1 дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, вартість долара піднялася до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 2 вересня 2018 року — 28,49 грн за дол.

На міжбанку сьогодні вранці курс долара у продажу виріс на 4 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28 грн 41 коп за долар, курс купівлі зріс до 28,39 грн за долар.

Долар знову зріс у ціні. Інфографіка: bank.gov.ua


Долар знову зріс у ціні. Інфографіка: bank.gov.ua

Нагадаємо, 1 жовтня курс гривні до долара становив 28 грн 31 коп. за долар. Так сильно гривня не знецінювалася за майже два роки.

Джерело: Ракурс


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