Доллар продолжает дорожать. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n144720-kurs-dollara-na-6-oktyabrya-snova-vyros-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установил Национальный банк Украины.

Во вторник, 6 октября, 1 долл. будет стоить 28 грн 40 коп. Гривна обесценилась на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. При этом курс доллара на 5 октября составляет 28 грн 34 коп. за 1 долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, стоимость доллара поднялась до максимума более чем за два года. Выше курс последний раз был 2 сентября 2018 года — 28,49 грн за долл.

На межбанке сегодня утром курс доллара в продаже вырос на 4 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем и стоил 28 грн 41 коп за доллар, курс покупки вырос до 28,39 грн за доллар.

Напомним, 1 октября курс гривны к доллару составлял 28 грн 31 коп. за доллар. Так сильно гривна не обесценивалась за почти два года.