Статистика коронавірусу оновила рекорд нових випадків за добу, фото — коронавірус в регіонах

https://racurs.ua/ua/n144790-statystyka-koronavirusu-onovyla-rekord-novyh-vypadkiv-za-dobu-infografika.html

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Статистика коронавірусу в Україні знову наблизилася до 5 тис. випадків за добу. За минулу добу, 6 жовтня, хворобу підтвердили у рекордної кількості людей — 4 тис. 753, 77 осіб померли від ускладнень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я та карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Всього в Україні COVID-19 за період епідемії виявили у 239 тис. 337 людей, померли 4 тис. 597 людей. Продовжують лікуватися 128 тис. 770 осіб.

Найбільше людей із COVID-19 виявили на Харківщині (685), у Києві (383), на Одещині та Дніпропетровщині (по 316). Натомість найменше — у Кіровоградській та Луганській областях (21 та 61 відповідно).

6 жовтня в МОЗ заявили, що при перевищенні заповнюваності лікарень в Україні на 60% запропонують посилити карантин по всій країні. Йдеться не про жорсткий локдаун, а про обмеження проведення масових заходів, святкувань, гулянь і концертів з великою кількістю глядачів.

Раніше президент США повернувся з лікарні в Білий дім і виступив проти введення загальнонаціонального карантину. Дональд Трамп заявив, що суспільство повинно навчитися жити з епідемією коронавірусу, оскільки летальних випадків від COVID-19 фіксується набагато менше, ніж від грипу.