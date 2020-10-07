О грозах предупредили синоптики. Фото: pmg.ua

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Погода в Украине 7 октября значительно ухудшится днем. Синоптики обещают сильные ливни в Киевской и Черниговской областях.

Кроме того, сильные порывы ветра 15−20 м/с прогнозируются в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Также к концу дня обещают грозы. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Спасатели не рекомендуют при сильных порывах ветра находиться на улице, прятаться под высокими деревьями или находиться вблизи рекламных щитов и линий электропередач. Во время шквалов необходимо укрыться в ближайшем доме: магазине, торговом центре или подъезде. Подходить к окнам во время непогоды или пользоваться лифтом также не стоит.

Во время грозы нужно закрыть все окна и двери. Кроме этого, в помещении не должно быть сквозняка, потому что он может притянуть шаровую молнию. Также надо держаться подальше от электроприборов, антенн, проводов — все они притягивают разряд.

Во время молнии спасатели советуют придерживаться и других правил:

на улице надо избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья;

в лесу ни в коем случае не надо прятаться от грозы на возвышении, также опасно прятаться под одиноким высоким деревом. Наиболее уязвимы для молнии дуб, тополь, сосна и ель, а наименее — ива, клен и кусты;

находясь в поле или на открытой местности, надо найти углубление в земле, оно будет укрытием. При этом этот тайник должен быть сухим, поскольку влажная земля сильнее проводит электричество;

во время грозы нельзя бегать или плавать.

Напомним, 5 октября в Ивано-Франковске непогода за 30 мин успела наделать немало бед — подтопить отдельные улицы города и повалить ряд деревьев на проезжую часть дорог, здания и припаркованные автомобили. Также падения деревьев привели к обрыву линий электропередач.