Про грози попередили синоптики. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n144791-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-yak-povodytys-pid-chas-grozy-ta-shkvaliv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 жовтня значно погіршиться вдень. Синоптики обіцяють сильні зливи у Київській і Чернігівській областях.

Крім того, сильні пориви вітру 15−20 м/с прогнозуються у південних, центральних, східних та Сумській областях. Також до кінця дня обіцяють грози. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Рятувальники не рекомендують при сильних поривах вітру перебувати на вулиці, ховатися під високими деревами чи перебувати поблизу рекламних щитів або ліній електропередач. Під час шквалів необхідно сховатися в найближчому будинку: магазині, торговельному центрі чи під’їзді. Підходити до вікон під час негоди чи користуватися ліфтом також не варто.

Під час грози потрібно зачинити усі вікна та двері. Крім цього, у приміщенні не повинно бути протягу, бо він може притягнути кульову блискавку. Також треба триматися подалі від електроприладів, антен, проводів — всі вони притягують розряд.

Під час блискавки рятувальники радять дотримуватися й інших правил:

на вулиці треба уникати високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;

у лісі ні в якому разі не треба ховатися від грози на узвишші, також небезпечно ховатися під одиноким високим деревом. Найбільш уразливі для блискавки дуб, тополя, сосна та ялина, а найменш — верба, клен та кущі;

перебуваючи у полі чи на відкритій місцевості треба знайти заглиблення у землі, воно буде укриттям. При цьому ця схованка повинна бути сухою, оскільки волога земля сильніше проводить електрику;

під час грози не можна бігати або плавати.

Нагадаємо, 5 жовтня в Івано-Франківську негода за 30 хв встигла наробити чимало лиха — підтопила окремі вулиці міста та повалила низку дерев на проїжджу частину доріг, будівлі та припарковані автомобілі. Також падіння дерев призвели до обриву ліній електропередач.