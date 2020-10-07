Нові тести на COVID-19 почнуть робити в Україні

Нові тести на COVID-19 почнуть використовувати в Україні. Фото: ckp.in.ua

https://racurs.ua/ua/n144792-novi-testy-na-covid-19-pochnut-robyty-v-ukrayini.html

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Нові тести на коронавірус почнуть використовувати в Україні.

Українські медики незабаром введуть нову методику тестування, яка вже працює у світі. Запровадять швидкі тести на антиген до коронавірусної хвороби COVID-19. Про це 7 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу щодо поширення коронавірусу в Україні.

Ми запроваджуємо ще один метод, який тільки з’явився у світі. Це — так званий швидкий тест на антиген, — заявив Степанов.

Глава МОЗ переконаний, що новий метод пришвидшить методику тестування. Після антиген-тесту медикам стане зрозуміло, чи варто робити особі ПЛР-тестування.

Також Степанов додав, що МОЗ залучить для проведення традиційних тестів приватні лабораторії, які на замовлення відомства будуть робити ПЛР-тести. За це вони отримуватимуть гроші з держбюджету.

Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні поволі наближається до 5 тис. випадків за добу. За 6 жовтня COVID-19 підтвердили у 4 тис. 753, а 77 осіб померли від ускладнень.