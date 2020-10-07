В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144795-koronavirus-likuvatymut-za-dopomogou-preparatu-ukrayinskogo-pohodjennya-stepanov.html

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Коронавірус в Україні лікуватимуть за допомогою препарату українського походження, який невдовзі внесуть до відповідних медичних протоколів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це сьогодні, 7 жовтня, під час відеобрифінгу.

За словами Степанова, вчора, 6 жовтня, завершилися випробування медпрепарату «Біовен», який належить до так званих імуноглобулінів, котрі добре себе показали в боротьбі з коронавірусом.

Буде зібрана, відповідно, наша робоча група, яка опікується протоколами, — зазначив Степанов.

За словами міністра, у попередніх розмовах щодо цього питання фахівці підтвердили, що планують внести «Біовен» до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Він зазначив, що «Біовен» — дороговартісний препарат, тому держава його закупить та поставить у лікарні.

Чому ми не робили цього раніше — тому що треба було провести клінічні випробування. І компанія-виробник провела ці клінічні випробування, підтвердила ефективність цього лікарського засобу буквально вчора, — додав Степанов.

На думку міністра, «Біовен» «достатньо швидко» внесуть до протоколу лікування в Україні.

Також Степанов повідомив, що до протоколу лікування додадуть ще один лікарський засіб — «Ремдисивір», який показав гарні результати за кордоном. Наразі очікуються його поставки до України, оскільки в нашій державі він не виробляється.

Нагадаємо, Степанов анонсував використання в Україні нових тестів на коронавірус.