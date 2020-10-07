В окупованій Ялті горів санаторій російських військових, скріншот відео

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Ракурс

Пожежу в санаторії Міністерства оборони РФ у Ялті гасили декілька годин.

Уранці 7 жовтня загорілася обшивка між сьомим і восьмим поверхом будівлі, яку окупанти використовують для оздоровлення російських військових. Санаторій «Крим» Росія після окупації «націоналізувала» й віддала Міністерству оборони РФ.

Вогонь на Севастопольській вулиці Ялти охопив 1 тис. кв. м. Із санаторію вивели 350 осіб. Пожежу приборкували понад 40 чоловік на 13 одиницях техніки.

Рятувальники вважають, що причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Про постраждалих російська окупаційна влада не повідомляє.

Санаторій «Крим» розташований в парковій зоні з екзотичними рослинами, на його території є три спальні корпуси на 589 місць.

Військовий санаторій розташований за 200 м від моря в історичному центрі Ялти поруч з набережною.

Торік в окупованому Севастополі горів дельфінарій. Тварин довелося евакуювати.