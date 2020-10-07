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В Україні ліквідували масштабний конвертцентр, фото: «Інформатор»
Конвертцентр на 15 млрд грн ліквідували в Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144798-konvertcentr-na-15-mlrd-grn-likviduvaly-v-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві правоохоронці припинили діяльність масштабного конвертцентру, який за час своєї роботи у 2019−2020 роках організував обіг коштів на понад 15 млрд грн.
За допомогою цього конвертцентру тисячі підприємств, серед яких були державні і комунальні, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що організатори конвертцентру зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За інформацією слідства, до організації схеми були причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби (ДПС).
Зокрема, замовники мали можливість оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, щоб ухилятися від сплати податків.
Під час обшуків, проведених в офісах та місцях проживання фігурантів, були виявлені:
- понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування;
- установчі документи фіктивних підприємств;
- документацію щодо фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств;
- довіреності;
- копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація фіктивних фірм.
Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала СБУ у ДПС, — наголошують в СБУ.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, восени минулого року в Дніпрі організатор нелегального конвертаційного центру, втікаючи від силовиків, розбив 10 автомобілів.
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