В Україні ліквідували масштабний конвертцентр, фото: «Інформатор»

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У Києві правоохоронці припинили діяльність масштабного конвертцентру, який за час своєї роботи у 2019−2020 роках організував обіг коштів на понад 15 млрд грн.

За допомогою цього конвертцентру тисячі підприємств, серед яких були державні і комунальні, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що організатори конвертцентру зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За інформацією слідства, до організації схеми були причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби (ДПС).

Зокрема, замовники мали можливість оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, щоб ухилятися від сплати податків.

Під час обшуків, проведених в офісах та місцях проживання фігурантів, були виявлені:

понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування;

установчі документи фіктивних підприємств;

документацію щодо фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств;

довіреності;

копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація фіктивних фірм.

Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала СБУ у ДПС, — наголошують в СБУ.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, восени минулого року в Дніпрі організатор нелегального конвертаційного центру, втікаючи від силовиків, розбив 10 автомобілів.