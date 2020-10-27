Артем Сытник, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n145633-uvolit-sytnika-s-doljnosti-direktora-nabu-prikazal-oask-smi.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) приказал изъять из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующее решение суд принял 26 октября, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.

Также о соответствующем решении ОАСК сообщает издание «Страна».

Отмечается, что такое решение суд принял по представлению бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, который просил признать незаконным его увольнение с этой должности в мае.

Суд признал незаконным увольнение Кареева, а также в рамках этого иска выдал отдельное решение определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства, в котором обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

Принятие такого решения суд мотивировал решением Конституционного суда Украины (КСУ) от 28 августа 2020 года, согласно которому был признан неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко, назначившего Сытника на должность директора НАБУ в 2015 году.

Также в Государственное бюро расследований (ГБР) должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда. Кроме того, в Кабмин должны направить постановление о принятии мер по соблюдению НАБУ закона, а заместителям директора НАБУ — указание принять решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя.

По информации издания, в НАБУ это решение еще не видели.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале октября прокомментировал решение КСУ о признании неконституционными отдельных положений закона о НАБУ.