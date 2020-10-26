Чубаров. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n145632-v-okkupirovannom-krymu-bolnye-koronavirusom-obrecheny-na-smert-medjlis.html

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Коронавирус в Крыму приобретает масштабы катастрофы. В связи с этим в Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Крым, поскольку больным коронавирусом стабильно отказывают в госпитализации.

В свою очередь количество новых больных неуклонно растет. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, на территории временно оккупированного Крыма и города Севастополя уровень заболеваемости давно превысил тот, при котором система здравоохранения полуострова может справиться с эпидемией.

Из-за этого часть больных коронавирусом в его тяжелой форме не может быть госпитализирована, а потому остается обреченной на верную смерть.

Он добавил, что оккупационная власть скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности от коронавируса, а медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без ссылки на COVID-19.

Президиум Меджлиса призвал ОБСЕ и мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить Крым с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности, оценить систему здравоохранения и оказание медицинской помощи.

Также ведомство призывает ВОЗ предоставить жителям временно оккупированного РФ Крыма качественное медицинское обслуживание в условиях эпидемии.

Напомним, ранее мы сообщали, что благодаря российским оккупантам в Крыму назревает еще одна гуманитарная катастрофа. Вода в Крыму стала дефицитным продуктом, а природные ресурсы полуострова исчерпываются из-за засухи и загрязнения.

В свою очередь Россия заявила, что способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины. Каким образом будут поставлять воду в Крым оккупанты, впрочем, не объяснили. Однако, отметили, что договариваться с Украиной не собираются.