Аваков. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n145504-sdelali-vse-vozmojnoe-avakov-otvetil-zelenskomu-na-sdachu-kryma.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заявил, что Украина сделала все возможное для того, чтобы предотвратить аннексию Крыма в 2014 году. Причиной провала стало то, что у страны были ограниченные силы и возможности.

По его мнению, такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а должны быть предметом серьезного разбора ситуации. Об этом Аваков заявил во время Киевского форума по безопасности.

Отвечая на заявление Зеленского о том, что «Крым сдали без боя», Аваков объяснил, что есть объективные факты, которые повлияли на те или иные шаги. Министр отметил, что тогда украинцы сделали все, что могли.

Чиновник добавил, что риторика, которую политики используют во время предвыборной агитации, только обостряет имеющиеся проблемы. Он отметил, что политики слишком заняты политическими ссорами, что только ослабляет нашу страну.

Как известно, во время празднования Дня Независимости Зеленский заявил, что те, кто «без боя отдал часть украинской территории», должны давать показания.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский обвинил экс-президента Петра Порошенко в разведении переговоров по Крыму и Донбассу. По его словам, за пять лет с 2014 года тогдашней украинской властью фактически ничего не делалось для подготовки деоккупации Крыма.

Он убежден, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Киеву восстановить утраченные за время президентства Порошенко возможности и создать «значительно более прочные переговорные позиции» по Донбассу и Крыму.