Аваков. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n145504-zrobyly-use-mojlyve-avakov-vidpoviv-zelenskomu-na-zdachu-krymu.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заявив, що Україна зробила все можливе для того, щоб запобігти анексії Криму у 2014 році. Причиною провалу стало те, що у країни були обмежені сили та можливості.

На його думку, такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. Про це Аваков заявив під час Київського безпекового форуму.

Відповідаючи на заяву Зеленського про те, що «Крим здали без бою», Аваков пояснив, що є об'єктивні факти, які вплинули на ті чи інші кроки. Міністр наголосив, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе.

Чиновник додав, що риторика, яку політики використовують під час передвиборчої агітації, тільки загострює наявні проблеми. Він наголосив, що політики занадто зайняті політичними сварками, що лише послаблює нашу країну.

Як відомо, під час святкування Дня Незалежності Зеленський заявив, що ті, хто «без бою віддав частину української території», мають давати свідчення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський звинуватив екс-президента Петра Порошенка у розведені переговорів щодо Криму і Донбасу. За його словами, за п’ять років від 2014 року тодішньою українською владою фактично нічого не робилося для підготовки деокупації Криму.

Він висловив переконання, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти Києву поновити втрачені за час президентства Порошенка можливості і створити «значно міцніші переговорні позиції» щодо Донбасу і Криму.