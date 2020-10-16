Зеленський дорікнув Порошенку щодо переговорів по Криму і Донбасу

https://racurs.ua/ua/n145210-zelenskyy-doriknuv-poroshenku-schodo-peregovoriv-po-krymu-i-donbasu.html

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Володимир Зеленський звинуватив екс-президента Петра Порошенка у розведені переговорів щодо Криму і Донбасу. Таку позицію нинішнього глави держави 16 жовтня оприлюднила прес-служба Офісу президента.

За п’ять років від 2014 року тодішньою українською владою фактично нічого не робилося для підготовки деокупації Криму. Ще й були розведені у переговорах кримський та донбаський кейси, — зазначили в офісі Зеленського.

Там також висловили переконання, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти Києву поновити втрачені за час президентства Порошенка можливості і створити «значно міцніші переговорні позиції» щодо Донбасу і Криму.

Саме тому Зеленський запропонував п’яте питання для загальнонаціонального опитування 25 жовтня щодо Будапештського меморандуму: «Чи потрібно Україні підняти сьогодні на міжнародному рівні питання: або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов’язання, або ніхто?, — нагадали в ОПУ.



В Офісі президента проведення опитування 25 жовтня пояснили необхідністю отримати «мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів Будапештського меморандуму».

Нагадаємо, меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї був підписаний у Будапешті 5 грудня 1994 року. Київ тоді відмовився від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, а натомість отримав гарантії від провідних держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.