Зеленский упрекнул Порошенко за переговоры по Крыму и Донбассу

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Владимир Зеленский обвинил экс-президента Петра Порошенко в разведении переговоров по Крыму и Донбассу. Такую позицию нынешнего главы государства 16 октября обнародовала пресс-служба Офиса президента.

За пять лет, начиная с 2014 года тогдашняя украинская власть фактически ничего не делала для подготовки деоккупации Крыма. Еще были разведены в переговорах крымский и донбасский кейсы, — отметили в офисе Зеленского.

Там также выразили убеждение, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Киеву восстановить утраченные за время президентства Порошенко возможности и создать «более прочные переговорные позиции» по Донбассу и Крыму.

Именно поэтому Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября о Будапештском меморандуме: «Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?, — напомнили в ОПУ.



В Офисе президента проведение опроса 25 октября объяснили необходимостью получить «мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Будапештского меморандума».

Напомним, меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года. Киев тогда отказался от третьего по мощности ядерного арсенала в мире, а взамен получил гарантии от ведущих стран мира о своей безопасности в рамках существующих границ.