Акция протеста. Фото: УНИАН

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Банк «Аркада», который признан неплатежеспособным, оставил вкладчиков без жилья. В связи с этим протестующие заблокировали движение по центральной улице столицы в обе стороны от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого.

Сообщается, что митингующие после пикетирования Офиса президента направились на Крещатик и сейчас проводят акцию под зданием Киевской городской госадминистрации. Об этом сообщает «УНИАН».





На левой стороне Крещатика протестующие припарковали несколько десятков своих автомобилей прямо на проезжей части. Всего собралось около полтысячи человек. Полиция направляет в объезд автомобили, движущиеся со стороны Европейской площади и Бессарабской площади.



Митингующие требуют у власти обратить внимание на их проблемы и достроить жилые комплексы, в которые они инвестировали.

К протестующим обратился мэр столицы Виталий Кличко. Он заявил, что аудит уже идет — его проводит компания «Киевгорстрой». По его словам, аудит завершат в ноябре этого года, а затем будет выбран алгоритм достройки жилых комплексов.

Как известно, в августе Нацбанк отнес банк «Аркада» в категорию неплатежеспособных в связи с уменьшением его капитала до менее чем одной трети минимального установленного уровня. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выводить банк с рынка. Поэтому все жилые комплексы, которые строились при руководстве банка, остались недостроенными.