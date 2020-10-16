Акція протесту. Фото: УНІАН

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Банк «Аркада», що визнаний неплатоспроможним, залишив вкладників без житла, у яке вони інвестували. У зв’язку з цим протестувальники заблокували рух центральною вулицею столиці в обидва боки від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького.

Повідомляється, що мітингувальники після пікетування Офісу президента рушили на Хрещатик та наразі проводять акцію під будівлею Київської міської держадміністрації. Про це повідомляє «УНІАН».





На лівій стороні Хрещатика учасники протесту припаркували декілька десятків своїх автомобілів на проїжджій частині. Усього зібралося близько півтисячі людей. Поліція спрямовує в об’їзд автомобілі, що рухаються з боку Європейської площі та Бессарабської площі.





Мітингарі вимагають звернуту увагу на їхні проблеми та добудувати житлові комплекси, у які вони інвестували.





До учасників протесту звернувся мер столиці Віталій Кличко, який заявив, що аудит вже триває — його проводить компанія «Київміськбуд». За його словами, аудит завершать у листопаді цього року, а після цього буде обраний алгоритм добудови житлових комплексів.





Як відомо, у серпні Нацбанк відніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням його капіталу до менш ніж однієї третини мінімального встановленого рівня. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав виводити банк з ринку. Через це усі житлові комплекси, які будувалися за керівництва банку, залишилися недобудованими.