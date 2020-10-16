Комітет. Фото: otg.cn.ua

https://racurs.ua/ua/n145206-budjet-2021-ne-na-chasi-slugy-ne-mojut-zibraty-kvorum-u-komiteti.html

Ракурс

Розгляд проекту бюджету на 2021 рік, який був запланований на п’ятницю, 16 жовтня, не відбудеться.

Причиною є відсутність кворуму на засіданні бюджетного комітету. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Засідання планувалося на 12.00, але вже можна їхати додому, — зазначає нардеп.

Він вважає, що реальна причина зриву розгляду проекту бюджету на наступний рік — відсутність голосів для першого читання у Верховній Раді.

Також нардеп припустив, що 20 жовтня бюджет не винесуть на голосування у Раду.

Зрив засідання комітету тепер дає всі підстави не виносити бюджет 20 жовтня. Вважайте це вже офіційним фактом, — констатував Железняк.

До слова, нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко повідомив, що з 19 нардепів від СН на засідання прийшли тільки п’ятеро.

Раніше керівник уряду Денис Шмигаль назвав міфом сумніви у здатності фінансувати дефіцит держбюджету у наступному році. Прем'єр пояснив, що більшість країн у світі збільшили дефіцит державного бюджету, аби не підвищувати податки і спрямувати більші кошти на медицину в умовах пандемії.

Головні макроекономічні показники держбюджету-2021 такі: