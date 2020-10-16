Кличко раптово заїхав у «коронавірусну лікарню» — відео інспекції

https://racurs.ua/ua/n145207-klychko-raptovo-zayihav-u-koronavirusnu-likarnu-video-inspekciyi.html

Ракурс

Коронавірус у Києві поширюється швидшими, ніж загалом у країні темпами. Мер столиці Віталій Кличко вирішив без попередження заїхати в один із медзакладів, у який привозять хворих на COVID-19.

Він перевірив, як надають допомогу у міській лікарні № 6. Київ виділив їй навесні 28,5 млн грн. За ці гроші купили медикаменти, сім апаратів ШВЛ і два портативних концентратори, захисні засоби та костюми.

Лікарня № 6 — одна з опорних, де приймають хворих на COVID-19. У вересні у ній додатково розгорнули чотири інфекційних відділення і 200 нових ліжок (з них 12 реанімаційних).

Як йдеться у відео, станом на 16 жовтня у цьому медзакладі всі ліжка для хворих на коронавірус заповнені.

На базі лікарні № 6 мерія планує обладнати нову лабораторію для ПЛР-тестів.

Нагадаємо, що у жовтні в Києві щодня виявляють приблизно півтисячі нових інфікованих. Сьогодні Кличко відзвітував про 455 заражених.