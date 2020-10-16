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Ракурс
Микола Тищенко. Фото: Українська правда

Коронавірус підкосив скандального нардепа-порушника карантину

16 жов 2020, 12:02
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Микола Тищенко, заступник глави фракції «Слуга народу», захворів на коронавірус. Наразі у нардепа піднялася температура.

У зв’язку з хворобою Тищенко пішов на лікарняний. Про це він заявив у своєму Telegram.

Нардеп заявив, що тільки-но здав тест на коронавірус та отримав позитивний результат. Він заявив, що відчуває слабість у тілі, але запевняє, що швидко переможе хворобу та повернеться до роботи.

Наголосимо, що нардеп Тищенко неодноразово порушував карантинні обмеження, а його ресторан працював попри заборону.


Також коронавірус виявили у міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Наразі він перебуває на самоізоляції, а його обов’язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ресторан «Велюр» скандального нардепа від президентської політсили «Слуга народу» Миколи Тищенка продовжує ігнорувати карантинні обмеження, які діють у Києві. На це звернула увагу колега Тищенка по парламенту Олександра Устінова. За словами представниці «Голосу», заклад продовжував працювати до ранку, хоча у Києві робота закладів харчування дозволена лише до 23.00.

Джерело: Ракурс


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