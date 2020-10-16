Чи відповідає Україна критеріям ЄС для подорожей, розповів Ляшко

https://racurs.ua/ua/n145198-chy-vidpovidaie-ukrayina-kryteriyam-ies-dlya-podorojey-rozpoviv-lyashko.html

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Єдині підходи та індикатори для подорожуючих між країнами Євросоюзу ухвалила Рада Європи. У зв’язку з цим головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 16 жовтня розповів, чи відповідає Україна цим критеріям.

Загалом підходи Ради Європи відображають індикатори, які використовуються в Україні для визначення рівнів епідемічної небезпеки. Ключові показники — охоплення тестуванням, захворюваність (інцидентність) і кількість позитивних результатів серед проведених ПЛР-досліджень. На підставі показників формуються «зелений», «жовтий» і «червоний» рівень епіднебезпеки, а також є «сірий» — для країн, які не відповідають за охопленням тестуванням, — розповів Ляшко.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, країни, де охоплення тестуванням нижче 300 на 100 тис. населення за тиждень, потрапляють в «сіру» зону.

В Україні цей показник становить 120 на 100 тис. населення (в Києві він найвищий — 271 на 100 тис. населення, в Кіровоградській обл. найгірший — 64), — пояснив Ляшко.

При цьому він уточнив, що частка позитивних тестів повинна бути менше 4% від всіх ПЛР-досліджень, тоді як в Україні цей показник 18% (найкращий в Києві — 6,7%, найгірший в Житомирській області — 41%). Інцидентність також повинна не перевищувати 25 випадків на 100 тис. населення для «зеленої» зони, в Україні — 179 на 100 тис. (найкращий в Кіровоградській обл. — 34, найгірший в Сумській — 334).

Країни з «зеленим» рівнем епіднебезпеки не обмежені в пересуванні європейським регіоном, для туристів з країн з «жовтим» і «червоним» встановлюватимуться обмеження, — резюмував Ляшко.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 15 жовтня, вірус виявили у 5 тис. 992 громадян.