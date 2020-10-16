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Ракурс
Соответствует ли Украина критериям ЕС для путешествий, рассказал Ляшко

Соответствует ли Украина критериям ЕС для путешествий, рассказал Ляшко

16 окт 2020, 11:50
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Единые подходы и индикаторы для путешествующих между странами Евросоюза принял Совет Европы. В связи с этим главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 16 октября рассказал, соответствует ли Украина этим критериям.

В целом подходы Совета Европы отображают индикаторы, которые используются в Украине для определения уровней эпидемической опасности. Ключевые показатели — охват тестированием, заболеваемость (инцидентность) и число положительных результатов среди проведенных исследований ПЦР. На основании показателей формируются «зеленый», «желтый» и «красный» уровни эпидопасности, а также есть «серый» — для стран, не соответствующих по охвату тестированием, — рассказал Ляшко.

По словам замминистра здравоохранения, страны, где охват тестированием ниже 300 на 100 тыс. населения за неделю, попадают в «серую» зону.

В Украине этот показатель составляет 120 на 100 тыс. населения (в Киеве он наивысший — 271 на 100 тыс. населения, в Кировоградской обл. наихудший — 64), — пояснил Ляшко.

При этом он уточнил, что часть положительных тестов должна быть менее 4% от всех ПЦР-исследований, тогда как в Украине этот показатель 18% (наилучший в Киеве — 6,7%, наихудший в Житомирской области — 41%).

Инцидентность должна не превышать 25 случаев на 100 тыс. населения для «зеленой» зоны, в Украине — 179 на 100 тыс. (наилучший в Кировоградской обл. — 34, наихудший в Сумской — 334).


Страны с «зеленым» уровнем эпидопасности не ограничены в передвижении европейским регионом, для туристов стран с «желтым» и «красным» будут устанавливаться ограничения, — резюмировал Ляшко.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 15 октября, вирус был обнаружен у 5 тыс. 992 украинцев.

Источник: Ракурс


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