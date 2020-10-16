Солидную компенсацию от Украины рассчитывает получить семья итальянского журналиста, которого якобы убил Маркив

Виталий Маркив. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n145197-solidnuu-kompensaciu-ot-ukrainy-rasschityvaet-poluchit-semya-italyanskogo-jurnalista-kotorogo.html

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Дело Маркива, украинского нацгвардийца, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле на Донбассе, до сих пор расследуется. В то же время семья Рокелле хочет получить от Украины большую сумму компенсации.

Отмечается, что приговор, который объявили Виталию Маркиву, «не подлежит никакой критике», поскольку фактических доказательств его причастности к убийству нет. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Громадського радіо».

По его словам, у итальянской прокуратуры недостаточно фактов и доказательств причастности Маркива к гибели итальянского журналиста, а приговор первой инстанции, которым Виталию дали 24 года, построен только на домыслах итальянских прокуроров.

Геращенко рассказывает, что судьи и присяжные «ведут себя нейтрально» и обвиняют в своих выступлениях никого, а по делу ожидают результатов апелляции.

Отмечается, что семья Рокелле планирует получить от Украины достаточно большую сумму компенсации за гибель члена семьи. Также есть попытки обвинения заявить о том, что якобы итальянского журналиста убили намеренно, однако по мнению Геращенко, это ложь.

Как известно, 30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме Италии после того, как суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи за якобы убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что апелляционный суд Милана принял новый перевод слов военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, доказывающий его невиновность.