Суд принял новый перевод слов Маркива. Фото: Главком

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Ракурс

Апелляционный суд Милана принял новый перевод слов военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которые доказывают его невиновность.

В среду, 15 октября, проходит третье заседание апелляционного суда, на котором уже заслушали выводы исследования относительно разговора Виталия Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Итальянские прокуроры пытались приобщить к делу косвенные слова Маркива, которые вырваны из контекста.

Речь идет о фразе «убили журналиста», которую получили во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО, и которую пытались интерпретировать как «я убил», — отметили в МВД.

Но перевод разговора Маркива с сокамерником в июле 2017 года доказал, что украинец не говорил «мы убрали репортера». Тогда Маркив сказал: «в 2014 году был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня».

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Маркив держится очень хорошо. Омбудсмен отметила, что украинец уверен в своей невиновности и надеется на помощь со стороны украинской власти.

Как известно, 30-летний старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме возле Милана. В июле прошлого года суд присудил ему 24 года неволи. Его арестовали в Болонье 30 июня 2017 года.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о десятках абсурдов в деле Маркива. Например, в судебном решении указывается то, что боец НГУ из автомата расстрелял автомобиль с журналистами. По словам Авакова, из автомата невозможно было расстрелять транспортное средство на расстоянии 2 км, поскольку это оружие может поразить на расстоянии до 600 м.