Суд прийняв новий переклад слів Марківа. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n145169-sprava-markiva-italiyskyy-sud-pryynyav-novyy-pereklad-sliv-nacgvardiycya.html

Ракурс

Апеляційний суд Мілану прийняв новий переклад слів військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа, які доводять його невинуватість.

У середу, 15 жовтня, відбувається третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Віталія Марківа з співкамерником про загибель італійського репортера. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Італійські прокурори намагалися долучити до справи непрямі слова Марківа, які вирвані з контексту.

Йдеться про фразу «вбили журналіста», яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа у СІЗО, і яку намагалися інтерпретувати ніби «я вбив», — зазначили в МВС.

Але переклад розмови Марківа із співкамерником у липні 2017 року довів, що українець не говорив «ми прибрали репортера». Тоді Марків сказав: «у 2014 році був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Марків тримається дуже добре. Омбудсмен відзначила, що українець впевнений у своїй невинуватості й надіється на допомогу з боку української влади.

Як відомо, 30-річний старший сержант Нацгвардії Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана. У липні минулого року суд присудив йому 24 роки неволі. Його арештували у Болоньї 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про десятки абсурдів у справі Марківа. Наприклад, у судовому рішенні вказується те, що боєць НГУ з автомата розстріляв автомобіль із журналістами. За словами Авакова, з автомата неможливо було розстріляти транспортний засіб на відстані 2 км, оскільки ця зброя може вразити на відстані до 600 м.