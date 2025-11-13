Бойцы «Азова» взяли в плен 21 российского оккупанта в Донецкой области. Фото:

Обмінний фонд України поповнився російськими окупантами.

На Добропільському і Костянтинівському напрямках Донецької області українські воїни взяли у полон 21 загарбника. Їх полонили в смузі оборони бригад «Азову». Частина ворогів здалася у полон добровільно, але декого довелося змушувати скласти зброю. Про це Про це прес-служба 1-го корпусу НГУ «Азов» 13 листопада повідомила у Facebook.

На відео — 21 росіянин, взятий бійцями Сил оборони України в смузі оборони бригад 1-го корпусу НГУ «Азов» на Добропільському і Костянтинівському напрямках, — опублікували військові відео.

За поповнення обмінного фонду командування подякувало 12-й бригаді спеціального призначення «Азов», 14-й бригаді оперативного призначення «Червона Калина», 4-й бригаді оперативного призначення «Рубіж», Десантно-штурмовим військам і штурмовим підрозділам ЗСУ. І наголосило, що кожен взятий полонений наближає повернення українських захисників з російської неволі.

Нагадаємо, у жовтні бійці 141-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Січневе на Дніпропетровщині й у ході бою знищили 50 загарбників, а вісьмох росіян взяли у полон.