Всенародный опрос. Фото: bug.org.ua

https://racurs.ua/n145194-opros-zelenskogo-stalo-izvestno-kto-za-nego-zaplatit.html

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Всенародный опрос, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, проведёт общественная организация вместе с социологами. Вскоре ее официально представят.

А оплатят всенародный опрос меценаты. Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук, передает «Громадське радіо».

Народный депутат добавила, что рассматривается вариант параллельно провести экзитпол, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами опроса.

Давать деньги на опрос, по словам заместителя фракции, будут меценаты. Она заверила, что «средства будут украинского происхождения».

Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплено нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект, — подытожила нардеп.

Напомним, что утечка с Банковой всех вопросов опроса произошла 15 октября. В СМИ попал черновик с перечнем.

Ранее президент обнародовал первые два вопроса — по поводу пожизненного заключения для коррупционеров и создания свободной экономической зоны на Донбассе. В Офисе президента отмечали, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Сегодня Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам.

В новом видеообращении президент заявил, что всенародный опрос 25 октября может стать только первым в списке Владимира Зеленского. Зеленский предположил, что может опрашивать мнение населения еженедельно и ежемесячно.