Всенародне опитування. Фото: bug.org.ua

https://racurs.ua/ua/n145194-opytuvannya-zelenskogo-stalo-vidomo-hto-za-nogo-zaplatyt.html

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Всенародне опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, проводитиме громадська організація разом з соціологами. Незабаром її офіційно презентують.

А оплачуватимуть всенародне опитування меценати. Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук, передає «Громадське радіо».

Народний депутат додала, що розглядається варіант паралельно провести екзит-пол, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами опитування.

Давати гроші на опитування, за словами заступниці фракції, будуть меценати. Вона запевнила, що «кошти будуть українського походження».

Законодавчо не закріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроект, — підсумувала нардеп.

Нагадаємо, що витік з Банкової щодо усіх запитань опитування стався 15 жовтня. У ЗМІ потрапила чернетка із переліком.

Раніше президент оприлюднив перші два питання — щодо довічного ув’язнення для корупціонерів і створення вільної економічної зони на Донбасі. В Офісі президента наголошували, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Сьогодні Зеленський оприлюднив решту питань громадянам.

У новому відеозверненні президент заявив, що всенародне опитування 25 жовтня може стати тільки першим у списку Володимира Зеленського. Зеленський припустив, що може запитувати думку населення щотижнево і щомісячно.