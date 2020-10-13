Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n145078-opytuvannya-zelenskogo-ne-matyme-urydychnyh-naslidkiv-ofis-prezydenta.html

Ракурс

Опитування під час місцевих виборів, ініціативу проведення якого сьогодні, 13 жовтня, висунув президент України Володимир Зеленський, не матиме юридичних наслідків, на відміну від референдуму.

Метою цього опитування є на рівні держави «засвідчити суспільну думку» без «корегування різними ангажованими „експертами“ та політиками». Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою Офісу президента.

У відомстві наголошують, що референдум є не єдиним інструментом безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики.

Опитування — інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення, — зазначається в повідомленні Офісу президента.

У відомстві запевняють, що завдяки опитуванню вдасться дізнатися «що насправді думає народ».

Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку, — стверджують у відомстві.



Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, Зеленський в опублікованому сьогодні відеозверненні повідомив, що українцям, які прийдуть на виборчі дільниці, запропонують відповісти «п'ять важливих питань». Які саме це питання будуть, Зеленський пообіцяв повідомити пізніше.