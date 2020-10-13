Опитування 25 жовтня — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах — новини політики

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Всенародне опитування 25 жовтня, яке Володимир Зеленський сьогодні анонсував за 12 днів до місцевих виборів, ошелешило українців у соцмережах. Нагадаємо, телеканали 13 жовтня оприлюднили чергове відеозвернення глави держави, в якому президент закликав громадян прийти на виборчі дільниці і відповісти на «п'ять важливих питань».

Зважаючи на те, що Зеленський не озвучив переліку запитань — користувачі соцмереж вирішили йому «допомогти». У Фейсбук почали з’являтися кумедні варіанти опитування 25 жовтня.

Під час виборів він збирається запитувати про те, «що обговорюють на кухнях і в таксі»? Не буду обтяжувати Зеленського словосполученнями на кшталт «правовий нігілізм». Запитаю зрозумілою йому мовою — як би він поставився до того, аби за його відставку проголосували на кухні або в таксі, — написав нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін.

Водночас в офісі Зеленського після шквалу критики в українському сегменті соцмереж, вирішили пояснити таку поспішну ініціативу глави держави.