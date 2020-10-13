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Ракурс
Опитування 25 жовтня — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах — новини політики

Опитування 25 жовтня — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах (ФОТО)

13 жов 2020, 13:15
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Всенародне опитування 25 жовтня, яке Володимир Зеленський сьогодні анонсував за 12 днів до місцевих виборів, ошелешило українців у соцмережах. Нагадаємо, телеканали 13 жовтня оприлюднили чергове відеозвернення глави держави, в якому президент закликав громадян прийти на виборчі дільниці і відповісти на «п'ять важливих питань».

Зважаючи на те, що Зеленський не озвучив переліку запитань — користувачі соцмереж вирішили йому «допомогти». У Фейсбук почали з’являтися кумедні варіанти опитування 25 жовтня.

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Під час виборів він збирається запитувати про те, «що обговорюють на кухнях і в таксі»? Не буду обтяжувати Зеленського словосполученнями на кшталт «правовий нігілізм». Запитаю зрозумілою йому мовою — як би він поставився до того, аби за його відставку проголосували на кухні або в таксі, — написав нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін.

Водночас в офісі Зеленського після шквалу критики в українському сегменті соцмереж, вирішили пояснити таку поспішну ініціативу глави держави.

Опитування — інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс… Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія… Опитування, на відміну від референдуму… не матиме прямих юридичних наслідків. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні, — зазначили у прес-службі Офісу президента.

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм


Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Опитування 25 жовтня від Зеленського — кумедні варіанти питань від українців у соцмережах / Фото: Фейсбук, Телеграм

Джерело: Ракурс


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