Пробне ЗНО. Фото: sykhiv.media

https://racurs.ua/ua/n145076-probne-zno-2021-opryludneno-datu-testuvannya.html

Ракурс

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року відбудеться 10 квітня. Для участі у ньому треба подати заявку на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

Зареєструватись на тестування можна буде з 5 по 19 січня. Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Через епідемію коронавірусу кожен учасник зможе вибрати лише один предмет для тестування.

Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мов) відбудуться 10 квітня 2021 року, — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, учасники також зможуть пройти тестування вдома з усіх навчальних предметів із переліку. Свої відповіді можна буде внести на спеціальний сервіс. Ці результати буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Оскільки деякі абітурієнти не можуть постійно відвідувати заклади освіти, заплановано підготовку відеороз’яснень до завдань пробного ЗНО.

Нагадаємо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року триватиме з 21 травня до 10 червня. Зареєструватись на ЗНО можна буде з 1 лютого по 5 березня.