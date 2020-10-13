Опитування Зеленського підтримають «відосіками» — що запитає президент на місцевих виборах

https://racurs.ua/ua/n145075-opytuvannya-zelenskogo-pidtrymaut-vidosikamy-pro-scho-zapytaie-prezydent-na-miscevyh-vyborah.html

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Опитування у день виборів 25 жовтня Офіс президента підтримає кампанією відеокліпів, кожен з яких буде присвячено окремому питанню.

Володимир Зеленський має намір зняти окремі відео щодо п’яти питань, які українцям роздадуть на дільницях.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела на Банковій розповіли, що ролики з’являться в мережі найближчим часом.

Перший з пунктів, які готують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня, можуть оголосити або сьогодні, або у середу, 14 жовтня. Формат проведення опитування ще опрацьовується.

Надалі будуть озвучувати по одному питанню в день. Очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними «бюлетенями», але не в рамках виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля дільниць.

Голосування буде добровільним, а координатором проекту в Офісі президента нібито є заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Блогери та ЗМІ розповіли, що опитування Зеленського може включати такі питання:

Чи підтримуєте ви статус ОРДЛО як автономної республіки в складі України?

Чи підтримуєте статус російської мови в цій автономній республіці як другої державної?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони в автономній республіці?

Чи підтримуєте ви відновлення подачі води в окупований Крим?

Чи підтримуєте ви надання виборчого права громадянам України з 16 років?

Чи підтримуєте ви скорочення терміну навчання в школі до 10 років?

Відзначається, що раніше ці питання цікавили соціологічну службу «Рейтинг «.

Нагадаємо, що 13 жовтня президент України оголосив про намір провести 25 жовтня на виборчій дільниці опитування громадської думки.

Я задам тобі пять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, — анонсував опитування Зеленський.



«Слуга народу» прагне ухвалити закон про соцопитування до 25 жовтня — проведення місцевих виборів в Україні. У законопроекті йдеться про те, що перелік запитань для опитування і територію опитування для ЦВК має надавати уряд.

Виборча кампанія в Україні стартувала 5 вересня.