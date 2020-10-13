Опрос Зеленского поддержат «видосиками» — о чем спросит президент на местных выборах

https://racurs.ua/n145075-opros-zelenskogo-podderjat-vidosikami-o-chem-sprosit-prezident-na-mestnyh-vyborah.html

Ракурс

Опрос в день выборов 25 октября Офис президента поддержит кампанией видеоклипов, каждый из которых будет посвящен отдельному вопросу.

Владимир Зеленский намерен снять отдельные видео по пяти вопросам, которые украинцам раздадут на участках.

Украинские СМИ со ссылкой на источники на Банковой рассказали, что ролики появятся в сети в ближайшее время.

Первый из пунктов, которые готовят вынести на всеукраинский опрос 25 октября, могут объявить или сегодня, или в среду, 14 октября. Формат проведения опроса еще прорабатывается.

В дальнейшем будут озвучивать по одному вопросу в день. Ожидается, что опрос пройдет в виде голосования в своеобразных «бюллетенях», но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков.

Голосование будет добровольным, а координатором проекта в Офисе президента якобы является заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Блогеры и СМИ рассказали, что опрос Зеленского может включать следующие вопросы:

Поддерживаете ли вы статус ОРДЛО как автономной республики в составе Украины?

Поддерживаете ли статус русского языка в этой автономной республике как второго государственного?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны в автономной республике?

Поддерживаете ли вы возобновление подачи воды в оккупированный Крым?

Поддерживаете ли вы предоставление избирательного права гражданам Украины с 16 лет?

Поддерживаете ли вы сокращение срока обучения в школе до 10 лет?

Отмечается, что ранее эти вопросы интересовали социологическую службу «Рейтинг».

Напомним, что 13 октября президент Украины объявил о намерении провести 25 октября на избирательном участке опрос общественного мнения.

Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, — анонсировал опрос Зеленский.



В «Слуге народа» стремятся принять закон о соцопросе до 25 октября — проведения местных выборов в Украине. В законопроекте говорится о том, что перечень вопросов для опроса и территорию опроса для ЦИК предоставит правительство.

Избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября.