Опрос в день выборов анонсировал Зеленский в видеообращении к украинцам

https://racurs.ua/n145063-opros-v-den-vyborov-anonsiroval-zelenskiy-v-videoobraschenii-k-ukraincam.html

Ракурс

Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, которое 13 октября начали транслировать украинские телеканалы. Президент призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и ответить на «пять важных вопросов», а также отдать голос за того или иного кандидата.

Запись видеообращения Зеленского размещена на Телеграм-канале президента.

25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами о том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу и не агентов других стран. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим, что думаешь ты, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что тематику так называемого всенародного соцопроса он сообщит позже.

Напомним, что в «Слуге Народа» стремятся принять закон о соцопросе до 25 октября — проведения местных выборов в Украине. В законопроекте говорится о том, что перечень вопросов для опроса и территорию опроса для ЦИК предоставит правительство. Избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября.