Партию Шария финансирует БРСМ-Нафта — расследование СМИ

https://racurs.ua/n145062-partiu-shariya-finansiruet-brsm-nafta-rassledovanie-smi.html

Ракурс

Политический проект «Партия Шария», лидером которого является Анатолий Шарий, финансирует всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

Таковы результаты расследования журналистов Bihus.info, которые получили доступ к частной переписке «партийцев Шария».

В частности, глава ряда предприятий, за которыми стоит БРСМ-Нафта, Анджела Ларкина одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политического проекта пропагандиста Шария.

Например, за первый квартал «Партия Шария» получила свыше 1,16 млн грн «пожертвований», из которых на зарплату сотрудников потратили 224,7 тыс. грн. Однако, согласно неофициальной отчетности, только за месяц партия потратила на зарплаты 1,3 млн грн.

Также, БРСМ-Нафта оплачивает гонорары различных экспертов, которые в эфире украинских телеканалов «продвигают» пророссийский проект Шария. Каждому такому «эксперту» присвоена различная категория «профессионализма». Вознаграждение за участие в телеэфирах стартует от 45 долл.

По словам журналиста Дениса Бигуса, в полученной переписке и отчетах указаны персональные данные партийцев Шария, номера их банковских карт и другая конфиденциальная информация. Журналисты отметили, что полученную информацию они передали правоохранителям.

Напомним, Анатолий Шарий покинул Украину в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести блог на YouTube-канале, который сегодня имеет более 2 млн подписчиков. Около 40% его аудитории — россияне.

Шарий создал партию летом 2019 года. Накануне местных выборов рейтинги пророссийской партии растут на юге и востоке страны.