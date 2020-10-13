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Партію Шарія фінансує БРСМ-Нафта — розслідування ЗМІ

Партію Шарія фінансує БРСМ-Нафта — розслідування ЗМІ

13 жов 2020, 09:25
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Політичний проект «Партія Шарія», лідером якого є Анатолій Шарій, фінансує всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

Такими є результати розслідування журналістів Bihus.info, які отримали доступ до приватного листування «партійців Шарія».

Зокрема, керівник низки підприємств, за якими стоїть БРСМ-Нафта, Анджела Ларкіна схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність політичного проекту пропагандиста Шарія.

Наприклад, за перший квартал «Партія Шарія» отримала понад 1,16 млн грн «пожертв», з яких на зарплату співробітників витратили 224,7 тис. грн. Однак, згідно неофіційної звітності, лише за місяць партія витратила на зарплати 1,3 млн грн.

Також, БРСМ-Нафта оплачує гонорари різноманітних експертів, які в ефірі українських телеканалів «просувають» проросійський проект Шарія. Кожному такому «експерту» присвоєна різна категорія «професійності». Винагорода за участь в телеефірі стартує від 45 дол.

За словами журналіста Дениса Бігуса, в отриманому листуванні та звітах наявні персональні дані партійців Шарія, номери їхніх банківських карток та решта конфіденційної інформації. Журналісти зауважили, що отриману інформацію вони передали правоохоронцям.

Партію Шарія фінансує мережа БРСМ-Нафта — розслідування ЗМІ

Партію Шарія фінансує мережа БРСМ-Нафта — розслідування ЗМІ

Партію Шарія фінансує БРСМ-Нафта — розслідування ЗМІ

Партію Шарія фінансує БРСМ-Нафта — розслідування ЗМІ


Нагадаємо, Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести блог на YouTube-каналі, який на сьогодні має понад 2 млн підписників. 40% його підписників — росіяни.

Шарій створив партію влітку 2019 року. Напередодні місцевих виборів рейтинги проросійської партії зростають на півдні та сході країни.


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