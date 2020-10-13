Карантин продовжать до кінця року — що пропонує МОЗ — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n145060-karantyn-prodovjat-do-kincya-roku-scho-proponuie-moz.html

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Продовжити карантин до кінця 2020 року пропонує Міністерство охорони здоров’я у відповідь на стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з розповсюдженням коронавірусу змушує владу переглянути карантинні обмеження.

13 жовтня МОЗ на засіданні Кабміну запропонує продовжити запроваджений через епідемію COVID-19 карантин до кінця року, — повідомляє сьогодні Телеграм-канал МОЗ «Коронавірус у регіонах».

Також профільне міністерство має намір обмежити роботу закладів громадського харчування до 22.00. Окрім цього, влада розглядає такі варіанти продовження освітнього процесу у школах та вищих навчальних закладах:

розглядається пропозиція змістити шкільні канікули з 15 до 30 жовтня;

вишам рекомендується перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада;

студентам рекомендується виїхати із гуртожитків.



У МОЗ наголошують, що запропоновані нові карантинні обмеження не стосуватимуться сиріт, внутрішніх переселенців і осіб, позбавлених батьківського піклування.

Раніше голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький заявляв про намір влади розпочати осінні канікули вже з 21 жовтня.